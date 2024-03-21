Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:55, 21 марта 2024Бывший СССР

Во Львове в ДТП столкнулись 27 автомобилей

«Страна.ua»: во Львове из-за тумана в ДТП столкнулись 27 автомобилей

Во Львове на западе Украины из-за тумана произошло массовое ДТП: столкнулись 27 автомобилей. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.

Авария случилась на Скниловском мосту. Местные власти уточняют, что в результате происшествия никто из водителей не пострадал, передает «РБК-Украина».

Ранее в Новокузнецке Кемеровской области машина скорой помощи сбила 85-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Она не услышала сигнала маячков и продолжила путь. Женщине пытались помочь водитель скорой и фельдшеры, однако все оказалось безрезультатно.

В полиции Кузбасса напомнили, что пешеходы не должны выходить на дорогу, когда в их сторону приближается спецтранспорт с включенными сигналами.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      Прокуратура сочла мягким наказание арестованной звезды «Слова пацана»

      Сотрудники ФСИН сожгли исправительную колонию общего режима

      В стране НАТО уровень угрозы терроризма повысили почти до максимума

      Глава МИД Швеции связал вступление в НАТО с конфликтом на Украине

      Врач заявила о появлении жира на животе из-за исключения одного типа продуктов

      В Тихом океане обнаружили неизвестные скопления пластика

      Бельгия поддержала использование российских активов для покупки оружия Украине

      Украина вновь атаковала обстрелянный днем ранее российский поселок

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в платье без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше