Врач раскрыла опасные последствия резкого похудения Джигана

Диетолог Соломатина: резкое похудение рэпера Джигана может привести к анемии

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла опасные последствия резкого похудения российского рэпера Джигана. Комментарий приводит Пятый канал.

По словам медика, быстрый сброс лишних килограммов сопровождается дефицитом необходимых организму витаминов, минералов и белков, который может привести к анемии, остеопорозу, а также к проблемам с сердцем, печенью, почками и другими внутренними органами.

«Если мы решаем похудеть быстро, то нужно быть готовым к тому, что это будет очень большой удар по организму, он может не выдержать. У кого-то он развалится безвозвратно, а другой может получить трещину и восстановиться», — заявила специалист.

В январе жена Джигана, предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла его диету. Блогерша разместила в соцсетях фото блюд мужа. Оказалось, что в рационе артиста преобладают стейки и овощи.