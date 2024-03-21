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02:44, 21 марта 2024Забота о себе

Врачи перечислили опасные причины кровотечений после секса

Фото: Unsplash

Кровотечение после секса — распространенное явление, не всегда угрожающее здоровью, однако иногда оно может быть вызвано болезнями, рассказала акушер-гинеколог Джейми Булгарелли. Причины кровотечений она с коллегами назвала изданию Well + Good.

По словам Булгарелли, одной из наиболее частых причин кровотечения после секса являются вагинальные инфекции: хламидиоз, гонорея, трихомониаз и герпес. «Инфекции, особенно передающиеся половым путем, могут привести к воспалению шейки матки, из-за чего она травмируется во время секса», — прокомментировала врач.

Сухость влагалища также может провоцировать появление крови во время полового акта, продолжила акушер-гинеколог Келли Калвелл. Она объяснила, что сильная сухость обычно возникает из-за снижения уровня эстрогена, например, во время менопаузы или перименопаузы.

Во время перименопаузы ткани влагалища могут стать тонкими и нежными, менее эластичными и уязвимыми. Развивается вагинальная атрофия. В сочетании с низким уровнем эстрогена и сухостью влагалища может повыситься вероятность кровотечения после секса

Келли Калвеллакушер-гинеколог

Кровотечение может возникнуть и из-за разрывов, продолжили специалисты. Обычно подобные травмы происходят во время грубого секса.

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Иногда кровотечение после секса может быть вызвано небольшими и обычно безвредными наростами на шейке матки — полипами, сказала доктор Калвелл. «Хотя большинство полипов отпадают, некоторые их них вырастают и требуют хирургического удаления», — объяснила она.

В редких случаях кровотечение может быть признаком рака шейки матки, предупредили врачи. Однако при этом заболевании, помимо посткоитального кровотечения, присутствуют и другие симптомы — кровотечение между менструациями или кровотечение после менопаузы, боль в области таза, необычные выделения и запах из влагалища.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова предупредила об опасных причинах сбоя менструального цикла. В частности, если менструальный цикл длится меньше 25 дней, это может быть признаком нехватки прогестерона и наступления перименопаузы.

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      Алиса Дмитриева
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