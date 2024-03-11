Россиянок предупредили об опасных сбоях менструального цикла

Если менструальный цикл длится меньше 25 дней, это может быть признаком нехватки прогестерона и наступления перименопаузы, рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова. В своем Telegram-блоге врач предупредила россиянок об опасных сбоях менструального цикла.

Волкова обратила внимание, что регулярное сокращение длительности цикла может свидетельствовать о гормональном дисбалансе и приближении менопаузы. Если же продолжительность цикла, напротив, увеличивается и составляет более 35 дней, это может быть признаком истощения яичников, фолликулярной кисты яичников и отсутствия овуляции.

Если менструации длится больше недели, то врач может заподозрить полипы эндометрия, миомы, гиперплазию эндометрия, воспаления и эндометриоз Екатерина Волкова акушер-гинеколог

При этом обильное кровотечение, при котором женщина использует более пяти прокладок за день, может указывать на проблемы с эндометрием, эндометриоз, миому или перименопаузу», предупредила Волкова. Эти же заболевания, по словам гинеколога, могут вызывать боль в животе за день до менструации. Однако живот может болеть и из-за истощения организма или сильного стресса, добавила врач.

Если же за 10 дней до менструации появляются упадок сил, тревога и озноб, это, кроме озвученных причин, может сигнализировать об истощении надпочечников, сказала Волкова.

Если женщина выпивает более трех таблеток обезболивающего в день, необходимо исключить эндометриоз Екатерина Волкова акушер-гинеколог

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что многие женщины в период менопаузы ощущают приливы — чувство тепла, обычно в верхней части тела. Она объяснила, что этот симптом связан со снижением уровня эстрогена.