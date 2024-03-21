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09:26, 21 марта 2024Бывший СССР

ВС России впервые уничтожили эстонскую платформу THeMIS UGV

PanzerWaffle опубликовал кадры поражения эстонской платформы THeMIS UG на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Вооруженные силы (ВС) России впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры поражения техники опубликовал Telegram-канал PanzerWaffle.

Уточняется, что о поставках 14 таких устройств объявили в ноябре 2022 года. Передачу 14 наземных роботов планировалось провести совместно с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH.

В январе 2023 одну платформу THeMIS UGV нашли в списках поставок «Фонда Порошенко» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее ВС России уничтожили два украинских вертолета на площадке подскока в Донецкой народной республике. Средства воздушной разведки обнаружили три вертолета, которые приземлились на скрытой площадке. В результате были уничтожены две цели из трех.

ЖЗЛ
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