PanzerWaffle опубликовал кадры поражения эстонской платформы THeMIS UG на СВО

Вооруженные силы (ВС) России впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры поражения техники опубликовал Telegram-канал PanzerWaffle.

Уточняется, что о поставках 14 таких устройств объявили в ноябре 2022 года. Передачу 14 наземных роботов планировалось провести совместно с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH.

В январе 2023 одну платформу THeMIS UGV нашли в списках поставок «Фонда Порошенко» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее ВС России уничтожили два украинских вертолета на площадке подскока в Донецкой народной республике. Средства воздушной разведки обнаружили три вертолета, которые приземлились на скрытой площадке. В результате были уничтожены две цели из трех.