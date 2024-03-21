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17:18, 21 марта 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

ВСУ обстреляли автобус в Каховке, пострадал 78-летний мужчина

Фото: Telegram-канал Андрея Алексеенко

В Херсонской области под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал рейсовый автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, ЧП произошло в городе Каховка, рядом с остановкой «Райбольница». Внутри автобуса находились восемь человек, в числе которых водитель, кондуктор и шесть пассажиров.

Алексеенко уточнил, что в результате взрыва пострадал 78-летний мужчина. Он был оперативно госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

Ранее атаке украинских военных подверглась газораспределительная станция в Херсонской области. По информации главы региона Владимира Сальдо, без газа из-за этого остались несколько населенных пунктов в Каховском муниципальном округе.

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      Екатерина Грищенко
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