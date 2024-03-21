ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

ВСУ обстреляли автобус в Каховке, пострадал 78-летний мужчина

В Херсонской области под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал рейсовый автобус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, ЧП произошло в городе Каховка, рядом с остановкой «Райбольница». Внутри автобуса находились восемь человек, в числе которых водитель, кондуктор и шесть пассажиров.

Алексеенко уточнил, что в результате взрыва пострадал 78-летний мужчина. Он был оперативно госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

Ранее атаке украинских военных подверглась газораспределительная станция в Херсонской области. По информации главы региона Владимира Сальдо, без газа из-за этого остались несколько населенных пунктов в Каховском муниципальном округе.