Военный эксперт объяснил ценность трофейного оружия для армии России

Военный эксперт Глазунов: трофейное оружие выявляет уязвимые места противника

Трофейное оружие позволяет российским военным выявлять уязвимые места противника, утверждает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значимость изучения таких боеприпасов.

«Все трофейное оружие нужно изучать подробно, чтобы знать слабые места. (...) США — это наш главный противник. Мы должны изучать их оружие и понимать, насколько оно превосходит наше оружие, либо они отстают. Если они отстают, это хорошо, нужно, наоборот, еще больше усиливать это отставание в вооружении», — сказал он.

Трофейное оружие нужно изучать более подробно, понимать, где слабые места, куда наносить удары. Нужно изучать все оружие, даже огнестрельное, чтобы понять, насколько наш автомат Калашникова лучше их М-16 или других модификаций. Это нужная работа, она велась всегда Олег Глазунов военный эксперт

Как рассказал депутат Госдумы Андрей Гимбатов агентству РИА Новости, в настоящий момент в России не существует ни официального определения трофейного оружия, ни регламента признания его таковым. Именно поэтому сейчас разрабатывается соответствующий законопроект, отметил парламентарий.

По его словам, необходимо определять ответственных за деактивацию такого оружия. Также депутат добавил, что многие музеи хотят представлять трофейное оружие на в качестве экспонатов, поэтому нужно разработать регламент для передачи такой техники на выставки.

