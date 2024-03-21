В Госдуме заявили о работе над законопроектом о трофейном оружии

Депутат Гимбатов сообщил о работе над законопроектом о трофейном оружии

Депутат Государственной Думы Андрей Гимбатов раскрыл в беседе с РИА Новости подробности работы над законопроектом о трофейном оружии. Он заявил, что в настоящий момент в России не существует ни официального определения трофейного оружия, ни регламента признания его таковым.

«Сегодня у нас вообще нет легального определения трофейного оружия, нет порядка признания оружия трофейным, нет ответственных за деактивацию оружия и процедуры его передачи в музейные экспозиции», — высказался депутат.

Запрос на демонстрацию трофеев на выставках и в ходе патриотических акций крайне высок, добавил Гимбатов. По этой причине ведется работа по созданию прозрачной и четкой системы оборота данного вида оружия, подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы, глава Комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в весенний призыв в России пройдет тестовая рассылка электронных повесток. Он объяснил, что процесс рассылки не будет отличаться от аналогичного в прошлый призыв. Картаполов добавил, что бумажная повестка все еще будет являться главным методом оповещения о необходимости прибыть в военкомат.