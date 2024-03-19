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17:08, 19 марта 2024Россия

Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого это коснется?

Госдума приняла закон об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госдума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла закон, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) России в период специальной военной операции (СВО).

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в ряд других законодательных актов. В документе такой правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести, осужденных.

Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор

Павел Крашенинниковпредседатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

В случае если после начала службы человек вновь совершит преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенного приговора. Подчеркивается, что возможность заключить контракт не будет предоставлена тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений.

Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно, если контрактник получит госнаграду, либо в связи с увольнением со службы по отдельным основаниям.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кремле указывали, что резонансность дела не влияет на помилование

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что фигурантов даже резонансных уголовных дел могут освободить от отбывания наказания за участие в СВО. По его словам, практика помилования заключенных, участвующих в спецоперации, не имеет исключений по признаку повышенного общественного внимания к тому или иному уголовному делу.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства отмечал, что основанием для освобождения заключенных является «искупление своих преступлений кровью на поле боя».

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      Варвара Кошечкина
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