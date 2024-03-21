Африканец побывал в российском городе и описал опыт фразой «душа взбодрилась»

Студент из Конго побывал во Владивостоке и описал его фразой «душа взбодрилась»

Студент Чарли из Конго побывал во Владивостоке и поделился восторженными впечатлениями от российского города. Об этом сообщает издание «Восток Медиа».

В своих роликах в социальных сетях африканец рассказал, что Владивосток поразил его. «Из-за Эгершельда душа взбодрилась на секунду», — такой фразой описал свои впечатления иностранец.

Кроме того, он удивился тому, как играют с собаками во Владивостоке. «Им кидают глыбу, просто огромный кусок льда. И собака его катает», — делится наблюдениями Чарли.

В феврале Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что по итогам 2023 года турпоток иностранцев в Россию вырос в три с лишним раза благодаря электронным визам. Всего за год в страну въехали 15,5 миллиона граждан других государств.