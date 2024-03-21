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13:52, 21 марта 2024Среда обитания

Японцев предупредили о мощном землетрясении

Жители Токио получили предупреждение о мощном землетрясении
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Жители японского Токио получили экстренное предупреждение о мощном землетрясении. Об этом сообщает РИА Новости.

На мобильные устройства жителей пришло уведомление об ожидающихся сильных подземных толчках. В японском метеорологическом агентстве призвали людей сохранять спокойствие и эвакуироваться в безопасные места поблизости. По данным РИА Новости, в центре японской столицы временно перекрывали движение поездов метро.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Ибараки в 9:08 по местному времени (3:08 мск). Наиболее сильные толчки ощущались в соседних префектурах Тотиги и Саитама. Угрозы цунами не было. Данных о разрушениях инфраструктуры и пострадавших не поступало, как и сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС.

14 марта мощное землетрясение произошло в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии — его магнитуда достигала 5,8. Перед подземными толчками тоже сработала общенациональная система экстренных оповещений — людям на телефоны пришли предупреждения о землетрясении.

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      Нина Ташевская
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