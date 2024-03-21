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18:37, 21 марта 2024Культура

Жена Прилучного высказалась о задержании отца по делу о нелегальном казино

Зепюр Брутян заявила, что обвинения в адрес ее отца являются ложными

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Супруга российского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян отреагировала на новости о задержании ее отца в Москве. Слова актрисы приводит Telegram-канал Starhit.

Брутян назвала историю заказной. «Ложная информация! Кому-то не дает покоя тот факт, что у нас спокойная, счастливая жизнь. Кто-то хочет опорочить честь нашей прекрасной семьи. Я понимаю, откуда ноги растут и кому нужно распускать про нас небылицы в информационное поле», — заявила жена актера.

Ранее сообщалось, что тестя Павла Прилучного задержали по делу об организации нелегального казино. В подпольное учреждение силовики пришли накануне ночью. Там они обнаружили восемь игровых автоматов и задержали троих организаторов незаконного бизнеса. Среди них оказался 57-летний Аршак Брутян — отец жены Прилучного.

Позже Telegram-канал Shot уточнил, что Аршака Брутяна отпустили домой сразу после беседы в отделении полиции. Мужчина пояснил, что не имеет никакого отношения к организации казино, а в помещении оказался случайно за компанию с друзьями.

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