Женщина 56 лет прожила с окаменевшим эмбрионом в утробе

Женщина из Бразилии прожила 56 лет с окаменевшим эмбрионом в утробе

81-летняя женщина из Бразилии 56 лет прожила с эмбрионом в утробе, появившимся в результате внематочной беременности. Об этом сообщает G1.

Жительница городка Арал Морейра Даниэла Вера большую часть жизни страдала от дискомфорта в области живота, где у нее еще в молодости появилось странное образование. До недавнего времени женщина не обращалась за помощью к врачам, потому что не доверяла им и предпочитала народные средства. Однако в начале марта она стала испытывать сильные боли и все же отправилась в больницу. Там предположили отравление из-за грязной воды, а анализы не показали наличие новообразований.

Однако Вере не полегчало, и на следующий день ее отправили в региональную больницу. Там ей сделали компьютерную томографию области живота. Снимки показали, что в брюшной полости бразильянки находится закальцинированный, то есть по сути окаменевший эмбрион. После опроса пациентки выяснилось, что эмбрион стал следствием внематочной беременности, возникшей в ранней юности. При этом впоследствии Вере удалось выносить семерых здоровых детей. Женщине провели операцию по удалению плода, однако из-за занесенной инфекции она скончалась в реанимации.

Официальный диагноз женщины — литопедион. Это редкая патология означает окаменение плода, который умирает в матке или брюшной полости, а после этого подвергается обызвествлению. На малых сроках тело матери способно реабсорбировать эмбрион. Однако, если плод слишком велик, то он подвергается наружной кальцификации. Так тело матери защищает себя от мертвых тканей ребенка и предотвращает инфицирование.

Ранее сообщалось, что жительница острова Реюньон неожиданно для себя узнала о беременности, когда пожаловалась на проблемы с пищеварением. На момент постановки диагноза плоду было уже 23 недели, и плацента, прикрепившись к тазу, разместилась у нее в брюшной полости — между желудком и кишечником.