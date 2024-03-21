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13:50, 21 марта 2024Из жизни

Женщина отпраздновала 106-й день рождения в «Диснейленде»

106-летняя жительница США отпраздновала день рождения в «Диснейленде»
СюжетМеждународный день семьи

Фото: John Raoux / AP

106-летняя американка отпраздновала день рождения в «Диснейленде». Об этом пишет People.

Одна из старейших жительниц штата Флорида, США, Магнолия Джексон, исполнила свою мечту и впервые посетила «Диснейленд» в день своего 106-го дня рождения. Джексон влюбилась во все, связанное с вселенной «Диснея», полгода назад, когда посетила футбольный матч и увидела в перерыве выступление Микки-Мауса.

Узнавшие о неожиданной любви Джексон к «Диснею» представители парка аттракционов решили устроить женщине настоящий праздник. Джексон привезли в «Диснейленд», где для нее уже подготовили площадку с воздушными шариками в форме Микки-Мауса, светящимися цифрами 106, и большим праздничным тортом с поздравлением и изображениями героев «Диснея».

Женщине также подарили тиару, которую она гордо носила во время торжества. Джексон отлично провела время со своей семьей и актерами — аниматорами парка.

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Кроме того, Джексон провели экскурсию по территории, во время которой она познакомилась с героями разных мультфильмов и посетила «Международный фестиваль цветов и садов EPCOT».

Ранее 105-летняя жительница США отпраздновала день рождения в кругу семьи и удивила всех секретами долголетия. Эта женщина любит долгие прогулки, музыку, вкусную еду и пропустить бокал «Маргариты».

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      Антонина Черташ
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