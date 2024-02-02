105-летняя женщина удивила окружающих секретом долголетия

Секретами долголетия 105-летней жительницы США оказались молитва и чистые руки

В США 105-летняя женщина отпраздновала день рождения в кругу семьи и удивила всех секретами долголетия. Об этом пишет KSBW.

Родившаяся в Мексике Джейн Аквино отпраздновала впечатляющий юбилей в январе 2024 года. На праздник к женщине пришли ее любимые дети и внуки. Всего у жительницы города Соледад, штат Калифорния, Аквино шесть дочерей и сыновей, 11 внуков и четверо правнуков. Женщина прожила интересную жизнь и упорно трудилась с раннего детства. В 16 лет она вышла замуж. Однако пара столкнулась с расизмом из-за того, что возлюбленный Аквино оказался филиппинцем. Но их любви это не помешало. Для заключения брака влюбленным пришлось съездить в Вашингтон, потому что в Соледаде их отказывались женить.

Аквино по-прежнему любит долгие прогулки, музыку, вкусную еду и пропустить бокал «Маргариты». Ида Лопез, директор дома для престарелых, где в последние годы живет женщина, рассказала, что считает секретом ее долголетия ежедневную молитву. Кроме того, Лопез отметила, что у Аквино всегда чистые руки, потому что она регулярно моет их.

«Я просто счастлива, вот и все. Слава Богу за эти годы, и я очень благодарна всем. Чего я желаю? Чтобы моя семья была вместе, и я всегда молюсь, чтобы с ними все было в порядке, и я очень благодарна за то, что они у меня есть», — сказала Аквино.

Ранее жительница США назвала секреты долголетия своей 107-летней бабушки. Как отметила пенсионерка, она прожила счастливую жизнь и очень ценит, что все еще имеет возможность отмечать свои дни рождения в кругу семьи.

