Злостным должникам за ЖКУ рассказали об их правах

Депутат Чаплин: вывешивание списка должников за ЖКУ является незаконным

Вывешивание в подъездах списков должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКУ) является незаконным. Об этом рассказал «Российской газете» член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам депутата, в российском законодательстве присутствует положение о том, что персональные данные, в том числе информация о задолженности, являются конфиденциальными. Эти данные могут быть раскрыты только с согласия должника или при наличии иных законных оснований.

Управляющей компании, которая обнародует данные о жильцах-должниках, грозит административная или уголовная ответственность. В соответствии с российским законом, раскрытие персональных данных наказывается штрафом до 500 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Кроме того, подобные списки могут стать источником негативного отношения со стороны окружающих, а это, в свою очередь, может нанести ущерб психологическому и социальному благополучию человека. За это с управляющей компании можно попробовать взыскать моральную компенсацию.

Ранее депутаты «Единой России» предложили обновить платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Законопроектом предлагается вынести плату за текущий ремонт в отдельную строку. В настоящее время россияне платят только за содержание общего имущества, куда могут не входить расходы на текущий ремонт. Из-за этого он может выполняться не в полном объеме либо обходиться слишком дорого.