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17:23, 14 марта 2024Среда обитания

В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

В Госдуме предложили добавить в платежки ЖКУ отдельную строку о текущем ремонте

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В платежки россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) захотели добавить новую строку — в отдельную графу предлагают вынести плату за текущий ремонт. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России».

Парламентарии пояснили, что сейчас управляющие компании (УК) выставляют в квитанции плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме единой строкой. Деньги именно на текущий ремонт не учитываются — из-за этого работы могут выполняться не в полном объеме и слишком дорого обходиться.

Авторы инициативы предлагают создать под плату за текущий ремонт отдельную строку в квитанциях за ЖКУ и обязать УК раз в квартал отчитываться перед собственниками о соответствующих поступлениях и расходах. Мера сделает работу УК более качественной и прозрачной для жильцов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее в России захотели отменить идентификацию россиян при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей. Лимит предлагается увеличить с действующих 15 тысяч рублей.

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      Нина Ташевская
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