37-летняя Самбурская показала лицо без косметики

37-летняя актриса Настасья Самбурская показала лицо без косметики на новом видео

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала лицо без косметики на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя за столом, сидя перед тарелкой с едой. Она предстала перед камерой в облегающем черном топе с короткими рукавами и с распущенными волосами. В то же время знаменитость отказалась от макияжа, продемонстрировав на кадрах естественную внешность.

В подписи артистка отметила, что собирается пройти медицинское обследование, посетить косметолога и массажиста.

Ранее в марте российская актриса Юлия Пересильд также показала лицо без макияжа и фильтров. Звезду фильма «Вызов» сфотографировал ее возлюбленный, актер Михаил Тройник.