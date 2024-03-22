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14:41, 22 марта 2024Ценности

37-летняя Самбурская показала лицо без косметики

37-летняя актриса Настасья Самбурская показала лицо без косметики на новом видео

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала лицо без косметики на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя за столом, сидя перед тарелкой с едой. Она предстала перед камерой в облегающем черном топе с короткими рукавами и с распущенными волосами. В то же время знаменитость отказалась от макияжа, продемонстрировав на кадрах естественную внешность.

В подписи артистка отметила, что собирается пройти медицинское обследование, посетить косметолога и массажиста.

Ранее в марте российская актриса Юлия Пересильд также показала лицо без макияжа и фильтров. Звезду фильма «Вызов» сфотографировал ее возлюбленный, актер Михаил Тройник.

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      Карина Черных
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