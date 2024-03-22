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17:40, 22 марта 2024Экономика

Акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода взыскали в пользу России

Оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода взыскали в пользу РФ

Фото: Игорь Катаев / ТАСС

Арбитражный суд Пермского края взыскал 10,5 процента акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) в пользу государства. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает «Интерфакс».

Суд полностью удовлетворил иск прокурора края, который требовал передать в пользу РФ ценные бумаги, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей ценных бумаг завода.

В начале мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода незаконной. Генпрокуратура добилась изъятия в пользу РФ 89,5 процента акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву, Петру Кондрашеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. В январе 2023 года президент России Владимир Путин распорядился передать пакет акций предприятия в управление госкорпорации «Росатом».

Ранее Мосбиржа выступила в защиту держателей акций СМЗ, заявив, что изъятие ценных бумаг может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках.

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      Вячеслав Агапов
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