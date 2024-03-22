Биткоин резко подешевел

Курс биткоина на бирже Coinbase упал ниже $63 тысяч

Курс биткоина во время торгов на бирже Coinbase в пятницу, 22 марта, обрушился ниже 63 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Самая популярная в мире криптовалюта резко подешевела почти на пять процентов. На момент написания материала стоимость одной монеты составляла 63,3 тысячи долларов (минус 4,48 процента с начала торгов).

На минимуме стоимость биткоина опускалась до отметки 62,7 тысячи долларов. Такие показатели были у криптовалюты в начале марта.

Рост биткоина продолжается с августа 2023 года, с того момента он подорожал в три раза. С начала 2024 года криптовалюта подорожала на 70 процентов. На фоне неопределенности в мировой экономике, высокого спроса на биткоин-ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива), а также ожидания халвинга, запланированного на апрель, который приведет к уменьшению предложения биткоина, эксперты прогнозировали, что криптовалюта установит еще несколько рекордов.

В ночь на 19 марта курс биткоина на бирже BitMEX обвалился на 85 процентов, до 8,9 тысячи долларов. В руководстве компании объяснили ситуацию крупными ордерами на продажу биткоина. Низкие цены держались около двух минут, за это время пользователи успели продать около тысячи биткоинов по аномально низкой цене.