Курс биткоина обвалился на 85 процентов

Курс биткоина на бирже BitMEX в ночь на 19 марта падал на 85 процентов

В ночь на 19 марта курс крупнейшей криптовалюты биткоин на бирже BitMEX падал на 85 процентов, до 8,9 тысячи долларов. Ситуация не перекинулась на другие площадки, где монета не опускалась ниже 60 тысяч, пишет РБК.

В руководстве BitMEX объяснили ситуацию крупными ордерами на продажу биткоина. В настоящее время биржа проводит расследование инцидента.

Падение началось около 1:40 по московскому времени. Низкая цена продержалась около двух минут, а к 2:30 стоимость выросла до 67 тысяч долларов. За это время на BitMEX пользователи успели продать около тысячи биткоинов по аномально низкой цене.

Такие ситуации на рынке называются flash crash. Похожий случай произошел на криптобирже Binance.US в октябре 2021 года. Тогда биткоин потерял 87 процентов стоимости, опустившись до 8,2 тысячи долларов. На площадке тогда объяснили инцидент сбоем в торговом алгоритме.

Весной 2024 году биткоин торгуется на рекордно высоких уровнях. Его рост продолжается с августа прошлого года, с того момента криптовалюта подорожала в три раза. Эксперты не исключают, что впереди у криптовалюты новые рекорды.