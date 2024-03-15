Экономист высказался о вероятности новых рекордов биткоина

Экономист Беляев допустил, что биткоин побьет новые рекорды

Вполне возможно, что биткоин побьет новые рекорды, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Вероятность дальнейшего роста курса криптовалюты он допустил в беседе с «Лентой.ру».

«Если в самом начале его пути мы предрекали какой-то крах и крушение этой затеи, то сейчас видим, что эта затея никуда не денется и он будет существовать», — высказался экономист.

Поддерживает существование биткоина, по его словам, несколько факторов. Во-первых, то, что есть определенный оборот и спрос на эти деньги для совершения операций, не подпадающих под контроль официальных органов, что для многих является привлекательным моментом. Кроме того, многие рассматривают биткоин как средство накопления и обогащения, потому что, несмотря на все взлеты и падения, в долгосрочной перспективе он все-таки растет.

На основании всего вышеперечисленного понятно, что его котировки будут повышаться, потому что периодически будет возрастать спрос на него, даже если он чуть-чуть присядет люди будут покупать его в надежде, что он потом вырастет Михаил Беляев экономист

По его мнению, теоретических пределов роста котировок биткоина нет. В долгосрочной перспективе его курс может вырасти и до 80, и до 90, и до 100 тысяч долларов.

Экономист также не исключил, что биткоин может побить собственный рекорд в краткосрочной перспективе. «Это может быть, он же присел всего на 4 единицы — вместо 73 на 69, почему бы ему не повыситься на 4-5 единиц, это ему надо подорожать всего-навсего на 10 процентов, и получим новый рекорд», — добавил он.

Во время торгов на бирже Coinbase 12 марта биткоин преодолел отметку в 73 тысячи долларов. На максимуме стоимость криптовалюты поднималась до 73 027 долларов. После установления нового рекорда цена биткоина пошла на спад.

Эксперты допускают дальнейший рост стоимости актива до 75 тысяч, а к концу 2024 года и до 100 тысяч долларов.