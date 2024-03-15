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12:32, 15 марта 2024Экономика

Экономист высказался о вероятности новых рекордов биткоина

Экономист Беляев допустил, что биткоин побьет новые рекорды
СюжетКурс биткоина:

Фото: Alan Freed / Reuters

Вполне возможно, что биткоин побьет новые рекорды, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Вероятность дальнейшего роста курса криптовалюты он допустил в беседе с «Лентой.ру».

«Если в самом начале его пути мы предрекали какой-то крах и крушение этой затеи, то сейчас видим, что эта затея никуда не денется и он будет существовать», — высказался экономист.

Поддерживает существование биткоина, по его словам, несколько факторов. Во-первых, то, что есть определенный оборот и спрос на эти деньги для совершения операций, не подпадающих под контроль официальных органов, что для многих является привлекательным моментом. Кроме того, многие рассматривают биткоин как средство накопления и обогащения, потому что, несмотря на все взлеты и падения, в долгосрочной перспективе он все-таки растет.

На основании всего вышеперечисленного понятно, что его котировки будут повышаться, потому что периодически будет возрастать спрос на него, даже если он чуть-чуть присядет люди будут покупать его в надежде, что он потом вырастет

Михаил Беляевэкономист

По его мнению, теоретических пределов роста котировок биткоина нет. В долгосрочной перспективе его курс может вырасти и до 80, и до 90, и до 100 тысяч долларов.

Экономист также не исключил, что биткоин может побить собственный рекорд в краткосрочной перспективе. «Это может быть, он же присел всего на 4 единицы — вместо 73 на 69, почему бы ему не повыситься на 4-5 единиц, это ему надо подорожать всего-навсего на 10 процентов, и получим новый рекорд», — добавил он.

Bitcoin от TradingView

Во время торгов на бирже Coinbase 12 марта биткоин преодолел отметку в 73 тысячи долларов. На максимуме стоимость криптовалюты поднималась до 73 027 долларов. После установления нового рекорда цена биткоина пошла на спад.

Эксперты допускают дальнейший рост стоимости актива до 75 тысяч, а к концу 2024 года и до 100 тысяч долларов.

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      Екатерина Смирная
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