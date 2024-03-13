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14:14, 13 марта 2024Экономика

Вероятность подорожания биткоина до 100 тысяч долларов оценили

Аналитик BitRiver Антонов: биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2024-го

Фото: Unsplash

К концу 2024 года биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов. Так вероятность дальнейшего роста цен на популярную криптовалюту оценил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его цитируют «Известия».

С начала года монета подорожала уже на 71 процент, с 2022 года ее стоимость подскочила с 15,47 тысячи до 73 тысяч долларов. Сейчас доходность биткоина составляет 361,90 процента, отметил эксперт.

Рост цен разгоняют ослабление доллара на глобальном валютном рынке, оптимистичные настроения и ажиотаж на предстоящем халвинге (уменьшение скорости майнинга криптовалюты и снижение вознаграждения добытчикам) монеты, покупка биткоина со стороны институциональных инвесторов через одобренные спотовые биткоин-ETF, вывод токенов на холодные кошельки и сокращение их числа на централизованных биржах, оптимистичные настроения на рынке, ралли фондовых индексов США и принудительные закрытия коротких позиций трейдеров, которые постоянно ставят на падение цены.

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«Если на доходность биткоина и альткоинов обратят внимание инвесторы с традиционных рынков, то можно спокойно двигаться к уровню 82 тысячи долларов. Промежуточным уровнем выступит 75 тысяч долларов. В прошлые халвинги цена снижалась, но в 2024 году у нас другая ситуация. Тогда не было спотовых ETF. А это значит, что при сохранении высокого спроса на BTC и его ограниченной эмиссии и уполовинивании вознаграждения за блок, до конца 2024 года биткоин может достичь отметки в 100 тысяч долларов», — объяснил Антонов.

Ралли биткоина продолжается с февраля 2024 года, и монета обновляет исторические рекорды еженедельно. С начала 2022 года она подорожала более чем втрое. Биткоин становится своего рода активом-убежищем на фоне общей нестабильности в экономике, отмечают эксперты.

Во время торгов на бирже Coinbase 12 марта биткоин подорожал на 0,61 процента и преодолел отметку в 73 тысячи долларов. На максимуме ее стоимость поднималась до 73 027 долларов.

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      Вячеслав Агапов
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