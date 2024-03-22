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21:10, 22 марта 2024Россия

Более 50 бригад скорой помощи направили в «Крокус-Сити Холл»

Минздрав Подмосковья: в «Крокус-Сити Холл» направлено более 50 бригад скорой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более 50 бригад скорой помощи направили для оказания помощи пострадавшим в «Крокус-Сити Холле», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

По информации ведомства, в Красногорск направлено более 30 областных и 20 столичных бригад. Информация о происшествии уточняется.

«Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется», — добавили в Минздраве.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. В результате нападения, по предварительным данным РИА Новости, жертвами стали десять человек, кроме того, многие посетители были ранены.

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      Марина Совина
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