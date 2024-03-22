Чиновник попал под суд за совершенные 20 лет назад расправу и ограбление

В Забайкалье глава дагестанского поселка обвиняется в грабеже и убийстве

В Забайкальском крае следователи обвиняют действующего главу администрации сельского поселения в Дагестане Абдуллу Курбанова в грабеже ювелирного магазина и расправе над охранником в составе организованной преступной группы (ОПГ), совершенном 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным следствия, всего в состав указанной ОПГ входило три человека: чиновник, его родной брат и их общий друг. В конце декабря 2001 года они ограбили ювелирный магазин «Мебель-золото». Мужчины расправились с охранником и вынесли лом ювелирных изделий на сумму около 50 тысяч рублей, более тысячи ювелирных украшений на общую сумму более одного миллиона 600 тысяч рублей и наличные деньги на сумму более 60 тысяч рублей.

Фигуранты обвиняются по статье о разбое, совершенном с незаконным проникновением в помещение, с применением оружия, организованной группой, по статье о расправе, а также по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия. Материалы направлены в суд. Свою вину обвиняемые не признают. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие уточняет, что злоумышленники предварительно изучили расположение помещений в магазине и проработали действия каждого участника ОПГ. Они заранее подготовили автомобиль, приобрели два пистолета с глушителем, перчатки, балаклавы и две радиостанции, настроенные на милицейскую волну.

Задержание фигурантов произошло в ноябре 2023 года в Чите, где обвиняемые находились в туристической поездке.

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