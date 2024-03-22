Дебошир оскорбил стюардессу, подрался с попутчиками и попал на видео

Daily Mail: пассажир American Airlines подрался с попутчиками на борту самолета

Пассажир American Airlines устроил дебош на борту рейса из Тампы в Филадельфию 19 марта. Нештатная ситуация попала на видео, которое публикует издание Daily Mail.

По данным источника, мужчина оскорбил стюардессу и подрался с попутчиками. Члены экипажа просили его покинуть салон, но он отказался. На записи видно, что в процессе ссоры другой пассажир схватил дебошира, применив удушающий прием, и вывел его из самолета под крики попутчиков.

«Я никогда такого не видела», — заявила одна из бортпроводниц. Известно, что из-за конфликта на борту рейс задержали на полчаса. Дальнейшая судьба дебошира не уточняется.

Другой буйный пассажир закурил сигарету на рейсе Jet2 и отказался следовать правилам безопасности. Его вывели из самолета под аплодисменты попутчиков.