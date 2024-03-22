Для Трампа нашли способ оплаты юридических счетов

NYT: Трамп может оплатить штрафы с помощью продажи своих социальных сетей

Бывший президент США Дональд Трамп может оплатить растущие юридические счета с помощью продажи акций своих социальных сетей. О найденном способе рассказывает The New York Times (NYT).

«Господину Трампу срочно необходимо получить наличные к понедельнику, чтобы покрыть штраф в размере 454 миллионов долларов, наложенный нью-йоркским судьей», — указывает издание на проблемы, с которыми сталкивается кандидат в президенты от республиканцев.

Начало торгов акций Trump Media & Technology Group, материнской компании социальной сети Truth, позволит Трампу получить сразу три миллиарда долларов, отмечают в NUT. При этом уточняется, что данный способ имеет свои трудности.

Компания Трампа за последние десять месяцев смогла получить лишь 3,3 миллиона долларов дохода от рекламы и поэтому неясно, насколько ценными будут ее акции.

Ранее стали известны страхи Дональда Трампа перед деменцией. По данным The Washington Post, причиной этому является история отца бывшего президента, Фреда Трампа-старшего, который страдал болезнью Альцгеймера.