69-я параллель
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17:41, 22 марта 202469-я параллель

Тренировка Губерниева перед комментированием гонок на оленях попала на видео

Дмитрий Губерниев потренировался комментировать гонки на оленьих упряжках

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев потренировался вести гонки на оленьих упряжках. Снятые порталом «СеверПресс» кадры опубликовало в своем Telegram-канале правительство Ямала.

На выложенном видео Губерниев сперва читает скороговорку, а затем повторяет ряд местных топонимов и фамилий.

«Полябта, Сеяха, Хэдэенигаро, Лаптандер», — с небольшими сложностями проговаривает комментатор.

Комментировать мужские гонки на оленьих упряжках Губерниев будет в субботу, 23 марта, в 11:00 по московскому времени на празднике День оленевода. Трансляция мероприятия будет вестись в соцсетях портала «Ямал-Медиа».

Ранее сообщалось, что на Ямале открестились от российского певца Филиппа Киркорова — артиста не пригласили на посвященный оленеводам праздник.

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      Марк Леонов
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