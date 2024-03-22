Тренировка Губерниева перед комментированием гонок на оленях попала на видео
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев потренировался вести гонки на оленьих упряжках. Снятые порталом «СеверПресс» кадры опубликовало в своем Telegram-канале правительство Ямала.
На выложенном видео Губерниев сперва читает скороговорку, а затем повторяет ряд местных топонимов и фамилий.
«Полябта, Сеяха, Хэдэенигаро, Лаптандер», — с небольшими сложностями проговаривает комментатор.
Комментировать мужские гонки на оленьих упряжках Губерниев будет в субботу, 23 марта, в 11:00 по московскому времени на празднике День оленевода. Трансляция мероприятия будет вестись в соцсетях портала «Ямал-Медиа».
Ранее сообщалось, что на Ямале открестились от российского певца Филиппа Киркорова — артиста не пригласили на посвященный оленеводам праздник.