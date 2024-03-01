Оленеводы Ямала открестились от Киркорова

Организаторы Дня оленевода заявили, что артист Киркоров не приедет на праздник

Российский артист Филипп Киркоров не приедет на Ямал для участия в ежегодном празднике День оленевода. Об этом сообщили в администрации Салехарда, заявление приводит РИА Новости.

Власти города открестились от приписанного им намерения приглашать эстрадных артистов на праздник. По сообщению организаторов, цель праздника — не звездные гости, а сохранение традиций северных народов.

Ранее в местных СМИ и Telegram-каналах появились слухи, что Киркоров посетит праздник после поездки в Донбасс, которой он «добился прощения» за участие в «голой вечеринке».

Киркоров выступил перед сотрудниками и пациентами горбольницы Горловки в Донецкой народной республике. В сети появилось видео, на котором он в кожаной куртке и шапке исполняет одни из самых известных своих песен — «Снег» и «Жестокая любовь». На другом опубликованном видео он поблагодарил военных в больнице за «ощущение тыла» и пообещал, что «никуда не уедет».

Поездку в ДНР Киркоров совершил после общественного осуждения, которое было вызвано его участием в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.