Филипп Киркоров приехал в зону СВО после скандала с «голой вечеринкой». Что он там делает?

Поп-певец Филипп Киркоров выступил перед участниками СВО в ДНР

Поп-певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщил утром 13 февраля телеканал «360».

Изначально точных данных о планах артиста в регионе, входящем в зону специальной военной операции, не было. Предполагалось, что он может выступить с концертом и встретиться с участниками СВО, которые лечатся в одном из местных госпиталей.

Telegram-канал Shot добавил, что его визит в ДНР согласовали, а подробности поездки не раскрывались из соображений безопасности.

Источник ТАСС подтвердил, что Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, встретился с ранеными и доставил помощь.

Киркоров действительно посетил больницу и заявил, что никуда не уедет

Позднее появились ролики, подтверждающие приезд артиста. Киркоров посетил городскую больницу №2 в Горловке и привез подарки раненым, компьютеры, принтеры и кондиционеры для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трем раненым военнослужащим.

Кроме того, он выступил перед сотрудниками и пациентами горбольницы. Появилось видео, на котором он в кожаной куртке и шапке исполняет одни из самых известных своих песен — «Снег» и «Жестокая любовь».

На другом опубликованном видео он поблагодарил военных в больнице за «ощущение тыла» и пообещал, что «никуда не уедет».

Не переживайте: уезжать я никуда не собираюсь. Я живу здесь, жил и буду жить. У меня здесь дом, дети… У меня здесь мой папа Бедрос. (…) Для меня очень важно ощущение тыла, которое даете вы Филипп Киркоров певец

Также исполнитель высказался, что готов «пойти в колготках на передовую ради сохранения мира». «Меня ничем не испугаешь. Я и на это пойду», — добавил Киркоров.

Киркорова «отменили» после посещения скандальной вечеринки Ивлеевой

Вокруг исполнителя разгорелся скандал после посещения им «голой вечеринки» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в декабре.

В частности, звучал призыв лишить Киркорова звания народного артиста России. Однако Министерство культуры пояснило, что это невозможно без решения суда. В соответствии с Положением о государственных наградах, он может быть лишен ее только при приговоре за тяжкое или особо тяжкое преступление, отметило ведомство.

Кроме того, певца стали убирать из различных проектов, в том числе тех, где он уже принял участие. Так, Первый канал вырезал выступление Киркорова из эфира рождественского концерта, также его вырезали из четвертой части сериала «Сваты» и убрали с афиши концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. А создатели новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» решили переснять несколько сцен фильма с артистом.

Позднее сообщалось, что гонорар Филиппа Киркорова уменьшился на несколько миллионов рублей. Команда исполнителя пошла на данный шаг из-за резкого снижения спроса на фоне скандального мероприятия.

Киркоров извинялся со словами «зашел не в ту дверь»

Сам певец на фоне скандала записал видеообращение, в котором принес публичные извинения за присутствие на вечеринке. Артист заявил, что не знал о специфике мероприятия и покинул площадку практически сразу, через пять минут. «Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — отмечал он.

Также он оправдывался и перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей [Ивлеевой], она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки [и на выход] Филипп Киркоров певец

В стремлении обелить репутацию Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица», хотя сам публично об этом не сообщал. Сотрудники общественной организации рассказали, что потратят перечисленные средства на пособия, материалы для занятий, оборудование актового зала, а также на закупку новой мебели.