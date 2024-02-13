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12:32, 13 февраля 2024Культура

Выступление Киркорова в зоне СВО попало на видео

Выступление Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке попало на видео

Выступление российского поп-певца Филиппа Киркорова в зоне специальной военной операции (СВО) попало на видео. Кадрами делится Telegram-канал RT.

Певец исполнил песню «Снег» перед пациентами и сотрудниками больницы города Горловка Донецкой народной республики. Отмечается, что он также привез с собой подарки для них.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров приехал в зону СВО после участия в скандальной вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

До этого сообщалось, что артист вернется на телеэкраны после участия в скандальном мероприятии. Исполнитель останется в качестве председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ.

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      Варвара Кошечкина
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