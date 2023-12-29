Киркорова призвали лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой. Как на это отреагировали власти?

Минкульт не нашел оснований лишить Киркорова звания народного артиста России

Министерство культуры России отреагировало на призывы лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за участия в скандальной голой вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Власти признались, что подобное решение пока не может быть принято.

В ведомстве сослались на указ российского президента от 07 сентября 2010 года «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Народного артиста России не лишат звания без решения суда

Представители министерства подчеркнули, что, несмотря на многочисленные петиции и обращения, артиста не могут лишить звания без соответствующего постановления суда.

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления пресс-служба Минкульта России

Основанием для лишения Киркорова звания сочли его непристойное поведение

Юрист Иван Соловьев заявил, что причиной лишения звания может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное поведение артиста. Адвокат отметил, что подобные случаи является редкими и прецедентными.

Но самоуверенность адвоката господина Киркорова просто удивляет. Он не приводит ни одного правового аргумента, а просто пытается высмеять тех, кто уже совершил юридически значимые действия — направил соответствующее обращение Иван Соловьев юрист

Он добавил, что одним из оснований для лишения Киркорова звания стало введение запрета на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), а также подчеркнул, что поведение артиста как на сцене, так и в повседневной жизни вызывает вопросы.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Минкульт с соответствующей просьбой ранее обратились общественники

С предложением лишить Киркорова звания народного артиста и других регалий изначально выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Свою инициативу он связал с появлением певца на скандальной вечеринке.

Руководитель ФПБК обвинил ее участников в пропаганде ЛГБТ. В частности, он обратил внимание на внешний вид Киркорова — он появился на публике в полупрозрачной рубашке из блесток, бежевом боди и трусах. По мнению Бородина, такой образ со званием народного артиста «никак не вяжется».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, распространившиеся в сети, возмутили многих россиян.

Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» решили переснять сцены с Киркоровым

Создатели новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», ремейка знаменитой комедии Леонида Гайдая, решили переснять несколько сцен фильма, в которых принял участие Киркоров. Гендиректор телеканала Тина Канделаки подтвердила данную информацию и отметила, что фильм выйдет в запланированную дату — в воскресенье, 31 декабря.

Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь Тина Канделаки гендиректор ТНТ

Позднее выяснилось, что Киркорова в картине заменил звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. Он сыграет в проекте французского короля Людовика XVI. При этом Киркоров, по некоторым данным, исполнил роль Петра I, однако его убрали с афиш премьеры.