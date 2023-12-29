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13:03, 29 декабря 2023Культура

В Минкульте прокомментировали призывы лишить Киркорова звания народного артиста

В Минкульте заявили, что Киркорова не лишат звания народного артиста РФ

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В Министерстве культуры России прокомментировали призывы лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

По словам представителей ведомства, несмотря на петиции и обращения с призывом лишить исполнителя звания, этого не произойдет без постановления суда.

«В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — заявили в Минкульте.

Ранее юрист Иван Соловьев назвал основанием для лишения Киркорова звания нарушение им профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное поведение.

До этого общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Позже эту идею поддержали в Госдуме.

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      Анастасия Астахова
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