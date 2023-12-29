Названо основание для лишения Киркорова звания народного артиста России

Юрист Соловьев заявил, что Киркорова могут лишить звания за нарушение этики

Названо основание для лишения эстрадного певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России после присутствия на голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что причиной лишения звания могло стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное поведение артиста.

«Понимаю, что подобные процедуры не поставлены на поток и являются прецедентными. Но самоуверенность адвоката господина Киркорова просто удивляет. Он не приводит ни одного правового аргумента. А просто пытается высмеять тех, кто уже совершил юридически значимые действия — направил соответствующее обращение», — отметил правовед.

Он добавил, что основанием для лишения званий стали введение запрета на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и непристойное поведение исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни.

Ранее общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Позже эту идею поддержали в Госдуме.