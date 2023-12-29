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11:36, 29 декабря 2023Культура

Названо основание для лишения Киркорова звания народного артиста России

Юрист Соловьев заявил, что Киркорова могут лишить звания за нарушение этики

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Названо основание для лишения эстрадного певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России после присутствия на голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что причиной лишения звания могло стать нарушение профессиональной этики и моральных норм, а также непристойное поведение артиста.

«Понимаю, что подобные процедуры не поставлены на поток и являются прецедентными. Но самоуверенность адвоката господина Киркорова просто удивляет. Он не приводит ни одного правового аргумента. А просто пытается высмеять тех, кто уже совершил юридически значимые действия — направил соответствующее обращение», — отметил правовед.

Он добавил, что основанием для лишения званий стали введение запрета на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и непристойное поведение исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни.

Ранее общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Позже эту идею поддержали в Госдуме.

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      Анастасия Астахова
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