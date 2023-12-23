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18:18, 23 декабря 2023Культура

В Госдуме поддержали идею лишить Киркорова звания народного артиста

Депутат Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Об этом сообщает «Подъем».

«Я думаю, это корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что подобные выходки недопустимы для гражданина России и любого человека, который каким-то образом сопереживает своей стране.

Общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Вечеринка блогерши прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки возмутили многих россиян.

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