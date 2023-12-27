С Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за организацию голой вечеринки. Кто подал в суд на блогершу?

Суд принял коллективный иск против Ивлеевой на 1 млрд руб. из-за голой вечеринки

Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск против блогерши Анастасии Ивлеевой, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде. С нее хотят взыскать один миллиард рублей за организацию скандальной голой вечеринки в клубе «Мутабор».

Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия Хамовнический суд Москвы

Истцы требует взыскать с блогерши компенсацию морального вреда в размере миллиарда рублей. Дата заседания пока не назначена.

Иск против Ивлеевой инициировал актер и продюсер Александр Иншаков

Коллективный иск против Ивлеевой составили актер, продюсер Александр Иншаков вместе с адвокатом Александром Трещевым, сообщил 26 декабря Telegram-канал Shot.

Отмечалось, что ближайшее время под ним ожидается еще 150 подписей, поддержать иск могут все граждане России.

Члены инициативной группы хотят лишить Ивлееву возможности сниматься в рекламе и проводить собственные мероприятия. Истцы также потребовали взыскать с Ивлеевой миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации «Защитники Отечества».

Заседание, на котором суд вынесет решение по этому делу, пройдет в период с конца января по начало марта 2024 года, уточнялось в материале.

На сайте Хамовнического суда Москвы опубликовано сообщение о регистрации иска от 26 декабря, а также список подписантов. Фамилии Иншакова в нем не значится. Согласно сведениям в судебной картотеке, истцами по делу выступают 22 человека.

Пока иск не назначен к рассмотрению, заявление находится в суде на стадии проверки документов. Если все формальности будут соблюдены, суд объявит дату слушаний.

Адвокат объяснил причины подачи иска

Адвокат Владислав Ватаманюк в беседе с «Известиями» объяснил причины подачи иска. По его словам, вечеринка в клубе «Мутабор» 21 декабря нанесла миллионам россиян моральный ущерб.

Мы считаем, что в результате такого мероприятия был причинен значительный нравственный ущерб миллионам российских граждан вследствие нарушения их достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей Владислав Ватаманюк адвокат

У Ивлеевой могут арестовать имущество по иску на один миллиард рублей из-за голой вечеринки. Подробности сообщил телеканал RT, в распоряжение которого попало исковое заявление.

Что известно о скандальной голой вечеринке?

Вечеринка Ивлеевой Almost naked («Почти голый») была разделена на два дня. Первая часть прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. На нее пришли звезды российского шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Попавшие в сеть кадры вызвали волну общественного возмущения.

Блогерша прокомментировала голую вечеринку. Она извинилась за то, что кадры с мероприятия, посвященного неопубликованным фотосессиям для журнала Playboy, попали в сеть. Также она пообещала, что вырученные с вечеринки средства отправит на благотворительность.

Российские эстрадные певцы Филипп Киркоров и Дима Билан публично извинились за участие в голой вечеринке. Помимо них, извинения за присутствие на мероприятии принесли и другие артисты.

Рэпера Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio, арестовали на 15 суток из-за того, что он появился обнаженным в клубе. Музыкант также извинился за свое поведение, отметив, что хотел придумать оригинальный образ.

