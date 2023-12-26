Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio после вечеринки Ивлеевой

Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio, пришедшего голым на вечеринку

Мосгорсуд признал законным арест на 15 суток рэпера Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio, после того, как он появился голым на вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее адвокат исполнителя Роман Попов заявил, что его подзащитного обманули полицейские.

По словам юриста, правоохранительные органы обещали Vacio, что, если он будет с ними сотрудничать, в отношении него не будет применен административный арест — лишь назначен штраф.

Попов добавил, что намерен подать жалобу и вызвать в суд сотрудников полиции, которые заключили с артистом словесный договор. Адвокат подчеркнул, что уверен в правдивости слов Vacio и проверить это крайне просто.

До этого сообщалось, что Васильев извинился за свое поведение. «Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — рассказал музыкант.