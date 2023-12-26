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16:54, 26 декабря 2023Культура

Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio после вечеринки Ивлеевой

Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio, пришедшего голым на вечеринку
Vacio

Vacio. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным арест на 15 суток рэпера Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio, после того, как он появился голым на вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее адвокат исполнителя Роман Попов заявил, что его подзащитного обманули полицейские.

По словам юриста, правоохранительные органы обещали Vacio, что, если он будет с ними сотрудничать, в отношении него не будет применен административный арест — лишь назначен штраф.

Попов добавил, что намерен подать жалобу и вызвать в суд сотрудников полиции, которые заключили с артистом словесный договор. Адвокат подчеркнул, что уверен в правдивости слов Vacio и проверить это крайне просто.

До этого сообщалось, что Васильев извинился за свое поведение. «Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — рассказал музыкант.

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      Анастасия Астахова
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