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13:01, 25 декабря 2023Культура

Адвокат пришедшего голым на вечеринку Ивлеевой рэпера заявил об обмане полицией

Адвокат рэпера Vacio Попов заявил, что его подзащитного обманули полицейские

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Адвокат российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на вечеринку блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой голым и был впоследствии арестован, заявил, что его подзащитного обманули полицейские. Об этом Роман Попов рассказал в беседе со StarHit.

По словам юриста, правоохранительные органы обещали Vacio, что, если он будет с ними сотрудничать, в отношении него не будет применен административный арест — лишь назначен штраф.

«Вечером в клуб "Мутабор" приехали сотрудники полиции, ознакомились с видео с камер наблюдения и попросили сотрудника клуба позвонить Васе и приехать в клуб. Вася сдержал свое слово и приехал», — пояснил Попов.

Собеседник издания добавил, что намерен подать жалобу и вызвать в суд сотрудников полиции, которые заключили с артистом словесный договор. Адвокат подчеркнул, что уверен в правдивости слов Vacio и проверить это крайне просто.

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Ранее сообщалось, что Васильев извинился за свое поведение. «Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — рассказал музыкант.

В среду, 20 декабря, в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который, как отмечается, он использовал не по назначению.

На исполнителя составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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