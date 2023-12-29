Раскрыта личность заменившего Киркорова актера в ремейке Гайдая

Актер Кологривый снимется в «Иван Васильевич меняет все!» вместо Киркорова

Раскрыта личность актера, который заменит эстрадного певца Филиппа Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все!». Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, к касту ремейка комедии Леонида Гайдая присоединился звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый, который сыграл в предстоящем проекте французского короля Людовика XVI. Премьера картины «Иван Васильевич меняет все!» состоится 31 декабря на телеканале ТНТ.

По данным Telegram-канала Mash, вместо певицы Анны ASTI роль Барби в проекте исполнит Клава Кока.

Ранее сообщалось, что создатели новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» решили переснять несколько сцен фильма с участием Киркорова и певицы Анны ASTI, которые ранее приняли участие в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

До этого Киркорова убрали с постера комедии «Иван Васильевич меняет все». Вместо артиста, который сыграл в ремейке императора Петра I, на рекламном плакате появился шоумен и комик Павел Воля в образе правителя в белом парике и со свитком в руках.