Не все из приглашенных звезд пришли на вечеринку Ивлеевой в Mutabor. Кому удалось избежать скандала?

Тимати, Канделаки и Нюша были приглашены, но не пришли на вечеринку Ивлеевой

На голую вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клуб Mutabor были приглашены около 450 гостей, однако не все из приглашенных посетили мероприятие и тем самым избежали скандала. Список таких знаменитостей опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

В нем оказались рэпер Тимати со своей возлюбленной, телеведущая Тина Канделаки, модель и телеведущая Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, актриса Анастасия Самбурская, актер Филипп Янковский и другие известные люди. Информация о том, по какой причине звезды отклонили приглашения, не приводится.

Также выяснилось, что приглашение от Ивлеевой получил футболист московского «Динамо» Федор Смолов, но он также по неизвестной причине не присутствовал на мероприятии.

Дресс-код на вечеринке Насти Ивлеевой предполагал минимум одежды. После того, как кадры с мероприятия разлетелись в социальных сетях, его резко осудили в обществе. С осуждением выступили и российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО), а военный волонтер и публицист Алексей Живов сравнил событие с «пиром во время чумы».

Вечеринка московской элиты привлекла внимание мировых СМИ, родителей и породила волну мемов

Скандал и масштабный общественный резонанс вынудил выйти в публичное поле даже родителей медийных персон. Отец Ивлеевой поддержал свою дочь и попросил прекратить травлю дочери. При этом он уточнил, что давно не общался с ней.

Настя умный человек. Если она так поступила — значит, надо было так отец блогера Анастасии Ивлеевой

Эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец исполнителя Филиппа Киркорова, также высказался о скандале вокруг появления сына на голой вечеринке. Он сказал, что его сын «не маленький, пусть сам соображает», и привел в пример других российских и советских артистов, которых общественность также норовила подловить за непристойными занятиями, но это никак не характеризовало их творчество.

Только и ждут, чтобы есть. Это всегда было так. Высоцкий был плохой певец? А его ели, ели, пока не перевернули наркоманом, а потом еле спасла его жена из Франции. Это всегда так было. Ободзинский был плохой певец? Нет, конечно Бедрос Киркоров отец исполнителя Филиппа Киркорова

Масштабы вечеринки Ивлеевой и бурная реакция общества привлекли внимание западных СМИ. Статьи о скандале вокруг мероприятия опубликовали зарубежные издания, включая The Washington Post, Daily Mail, Express, Business Insider, Newsweek и другие. Они назвали это вечеринкой московской элиты «на грани дозволенного».

Тем временем в России событие, а также последовавшие за ним извинения гостей мероприятия породили волну мемов про звезд шоу-бизнеса. Шутили про то, что наряды на голой вечеринке были словно взяты из концертного репертуара певца Валерия Леонтьева, и про гораздо более скромную одежду, в которой медиаперсоны записывали видео, на которых просили прощения.

Не смог пройти мимо такого события лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он написал песню «Тюль», посвятив ее мероприятию Ивлеевой, клип, выложенный на платформе YouTube, быстро стал популярным. В тексте, в частности, говорится, что из-за гостей вечеринки, на которых «были только кроссы», у «народа есть вопросы».

За участников голой вечеринки заступились в зоне СВО

Российский военнослужащий Андрей Никитин, участвующий в спецоперации, публично вступился за гостей вечеринки. Он заметил, что происходящее в клубе Mutabor полностью соответствовало тематике заведения — он предположил, что «ночные клубы существуют отнюдь не для воспитания нравственности в посетителях».

По мнению бойца, наряды, в которых отдыхали звезды, могли бы счесть эпатажными в девяностые годы, его также не смутил внешний вид репера VACIO (Николая Васильева), который пришел в клуб в одном носке.

Ранее сообщалось, что российская рок-певица Юлия Чичерина провела в зоне СВО альтернативный вечеринке Ивлеевой концерт. «А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без "дольчегабана" и голой лошади из "домадва". Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — прокомментировала событие исполнительница.