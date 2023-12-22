Голая вечеринка Ивлеевой привлекла внимание мировых СМИ

The Washington Post и Newsweek опубликовали статьи о голой вечеринке Ивлеевой

Голая вечеринка блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой и реакция на нее общественности привлекли внимание мировых СМИ. Статьи о скандале вокруг мероприятия опубликовали зарубежные издания, включая американскую газету The Washington Post (WP).

В заголовке статьи WP мероприятие называется «пошлой вечеринкой звезд». В материале приводится информация о светском событии, а также комментарии возмущенной общественности и реакция на критику самой Ивлеевой. «В четверг хозяйка вечеринки проснулась и обнаружила шквал гневных комментариев от представителей власти и активистов, которые обвинили ее в нарушении российских законов, запрещающих "публичное проявление негетеросексуальной ориентации"», — утверждается в статье.

Скандал вокруг вечеринки Ивлеевой также осветили американские издания Business Insider и Newsweek. «Вечеринка на грани дозволенного в Москве, заполненная полуголыми звездами, разозлила россиян, которые утверждают, что она нарушила законы против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России)» — гласит заголовок статьи в Business Insider.

Британское издание Daily Mail отметило, что вечеринку в Москве устроили «зажиточные звезды шоу-бизнеса». О мероприятии и реакции на него также рассказали индийское СМИ NDTV, британское издание Express и другие.

Ранее стало известно, что рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой голым и с носком, прикрывающим половые органы, арестовали на 15 суток. Отмечается, что на артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.