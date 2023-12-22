Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:45, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Голая вечеринка Ивлеевой привлекла внимание мировых СМИ

The Washington Post и Newsweek опубликовали статьи о голой вечеринке Ивлеевой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Голая вечеринка блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой и реакция на нее общественности привлекли внимание мировых СМИ. Статьи о скандале вокруг мероприятия опубликовали зарубежные издания, включая американскую газету The Washington Post (WP).

В заголовке статьи WP мероприятие называется «пошлой вечеринкой звезд». В материале приводится информация о светском событии, а также комментарии возмущенной общественности и реакция на критику самой Ивлеевой. «В четверг хозяйка вечеринки проснулась и обнаружила шквал гневных комментариев от представителей власти и активистов, которые обвинили ее в нарушении российских законов, запрещающих "публичное проявление негетеросексуальной ориентации"», — утверждается в статье.

Скандал вокруг вечеринки Ивлеевой также осветили американские издания Business Insider и Newsweek. «Вечеринка на грани дозволенного в Москве, заполненная полуголыми звездами, разозлила россиян, которые утверждают, что она нарушила законы против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России)» — гласит заголовок статьи в Business Insider.

Материалы по теме:
Срам прикрой. Сериал «Монастырь» с Ивлеевой бьет рекорды и возмущает РПЦ. Чем он заинтересовал россиян?
Срам прикрой.Сериал «Монастырь» с Ивлеевой бьет рекорды и возмущает РПЦ. Чем он заинтересовал россиян?
1 декабря 2022
Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак. Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями
Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак.Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями
21 декабря 2023

Британское издание Daily Mail отметило, что вечеринку в Москве устроили «зажиточные звезды шоу-бизнеса». О мероприятии и реакции на него также рассказали индийское СМИ NDTV, британское издание Express и другие.

Ранее стало известно, что рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой голым и с носком, прикрывающим половые органы, арестовали на 15 суток. Отмечается, что на артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в купальнике

      Голая вечеринка Ивлеевой привлекла внимание мировых СМИ

      США запретили импорт лосося и краба из России

      Бедствие разрушило рождественские надежды исландцев

      Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

      Хоккеист из США рассказал о реакции американцев на его игру в России

      Украинцев опять оставили без товаров из России

      В далекой галактике обнаружили сейсмическую рябь

      Россиян предупредили о вреде распространенного бытового прибора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости