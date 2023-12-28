Отец Киркорова высказался о скандале вокруг появления сына на вечеринке Ивлеевой

Бедрос Киркоров описал скандал вокруг сына фразой «только и ждут, чтобы съесть»

Эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец исполнителя Филиппа Киркорова, высказался о скандале вокруг появления сына на вечеринке Анастасии Ивлеевой. Артист прокомментировал ситуацию в беседе с «Лентой.ру».

«Я ничего не знаю по этому поводу. Только и ждут, чтобы есть. Это всегда было так. [Владимир] Высоцкий был плохой певец? А его ели, ели, пока не перевернули наркоманом, а потом еле спасла его жена из Франции. Это всегда так было. [Валерий] Ободзинский был плохой певец? Нет, конечно», — высказался Киркоров-старший.

При этом Бедрос Киркоров отметил, что его сын «не маленький, пусть сам соображает».

Ранее эстрадного певца Филиппа Киркорова призвали лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Кроме того, стало известно о бойкоте Киркорова на телевидении.

Ивлеева организовала вечеринку, которая возмутила общественность, 20 декабря. В мероприятии приняли участие такие артисты, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды.

