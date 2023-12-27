Отец Ивлеевой прокомментировал скандал из-за голой вечеринки

Отец Ивлеевой попросил прекратить травлю блогерши из-за голой вечеринки

Отец известной российской блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал из-за голой вечеринки, которую она организовала в ночном клубе «Мутабор». Его слова передает Daily Storm.

«Настя умный человек. (...) Если она так поступила — значит, надо было так», — высказался отец о блогерше. Он также попросил прекратить травлю дочери.

Отец Ивлеевой добавил, что не знает, как скандал вокруг вечеринки может отразиться на ее бизнесе. Он объяснил, что давно не общался с дочерью.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко призвала привлечь телеведущую к ответственности. Она заявила, что в отношении Ивлеевой необходимо возбудить уголовное дело за то, что она продавала билеты на свою вечеринку.

Перед этим стало известно, что ФНС проверит блогершу на неуплату налогов. Днем ранее сообщалось, что суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой из-за вечеринки. Истцы потребовали взыскать с блогерши один миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации «Защитники Отечества».

Голая вечеринка Ивлеевой прошла в ночном клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, которые были в оголяющих тело нарядах. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и возмутили общественность. На следующий день состоялась вторая часть вечеринки, куда пришли обычные посетители, которые приобрели билеты.