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13:12, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против Ивлеевой

Депутат Госдумы Драпеко призвала возбудить уголовное дело против Ивлеевой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую голую вечеринку в московском ночном клубе «Мутабор», необходимо привлечь к уголовной ответственности. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, ее комментарий приводит телеканал «360».

Депутат призвала возбудить уголовное дело против блогерши. «То, что Ивлеева продавала билеты на голую вечеринку, зарабатывала на разрушении общественной нравственности, на мой взгляд, уголовно наказуемо», — высказалась она.

Драпеко также заявила, что прощать Ивлееву за мероприятие не стоит. По ее мнению, блогерша не раскаивается, а боится потерять доходы.

Ранее Ивлеева опубликовала видеообращение, в котором назвала свое поведение на вечеринке неприемлемым, а также попросила россиян дать ей второй шанс. Перед этим блогерша сообщила, что направит на благотворительность все деньги, вырученные от продажи билетов на мероприятие.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в клубе «Мутабор». В первый день на праздник пришли звезды шоу-бизнеса в оголяющих тело нарядах. После того как фото и видео с вечеринки попали в сеть, организаторов и участников мероприятия раскритиковала общественность. На следующий день состоялась вторая часть вечеринки, куда попали обычные посетители, которые приобрели билеты.

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      Олег Давыдов
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