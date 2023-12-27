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10:37, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Ивлееву проверят на неуплату налогов

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что ФНС начала выездную проверку блогерши Ивлеевой

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российскую блогершу Анастасию Ивлееву проверят на неуплату налогов. Об этом сообщает глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.

Она заявила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала выездную налоговую проверку Ивлеевой. «И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела [в отношении блогерши]» — заявила глава ЛБИ.

Ивлеевой, по данным СМИ, может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

21 декабря сообщалось, что Генпрокуратура проверит блогершу на неуплату налогов после того, как блогерша показала в соцсетях наряд на голой вечеринке с дорогостоящим украшением. С просьбой провести проверку в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

На вечеринке в московском клубе в ночь на 21 декабря, которую организовала Ивлеева, блогерша появилась в прозрачном наряде. Также она надела на ягодицы колье, которое, по ее словам, стоило 23 миллиона рублей.

Вечеринка Ивлеевой была разделена на два дня. В первый день ее посетили звезды российского шоу-бизнеса. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и вызвали волну общественного возмущения.

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