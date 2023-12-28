Голую вечеринку Ивлеевой высмеяли в мемах

Пользователи сети высмеяли участников голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. В соцсети X (бывшая Twitter) и на других площадках они начали публиковать мемы о случившемся в ночном клубе «Мутабор», а также о роликах с извинениями, которые записывали звезды российского шоу-бизнеса.

Так, некоторые поиронизировали над извинениями певца Филиппа Киркорова, который после разгоревшегося скандала заявил, что не знал о специфике вечеринки и почти сразу ушел с нее. Предметом шуток стало также то, что его выступление на частном мероприятии во МХАТе имени Горького отменили.

Скриншот: @zusatzzeichen

Некоторым голая вечеринка напомнила о фотографии, на которой бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский лежит в купальном костюме на надувном матрасе в окружении мужчин. «Вот были же раньше нормальные голые вечеринки», — пошутил один из пользователей Telegram. В сети посмеялись и над тем, что скромные и закрытые образы, в которых звезды шоу-бизнеса записывали извинения, были совершенно не похожи на те, в которых они пришли на голую вечеринку.

Скриншот: @сooleach

Пользователи также поиронизировали по поводу того, что наряды звезд на голой вечеринке оказались похожи на концертные костюмы певца Валерия Леонтьева. В шутку они заявили, что артисту также придется извиняться, хотя на мероприятии Ивлеевой он не присутствовал. «Валерий Леонтьев анонсировал выход трехчасового фильма с извинениями за каждый из своих костюмов. На всех посетителей его концертов завели уголовные дела», — пошутил один из пользователей X.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой их концертов. Некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.