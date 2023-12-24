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20:59, 24 декабря 2023Культура

Киркорову отменили выступление из-за участия в голой вечеринке

Киркорову отменили выступление в МХТ из-за участия в скандальной вечеринке

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Певцу Филиппу Киркорову отменили частное выступление в МХАТ имени Горького из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Такие данные приводит Telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

По данным канала, речь шла о корпоративе крупной компании в театре, за который Киркоров должен был получить огромный гонорар. Однако гендиректор МХТ Владимир Кехман запретил концерт якобы из-за акта самоцензуры. Агентство URA.RU запросило в МХАТ уточнение информации, но пока не получило ответа.

Ранее Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артист пообщался с представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» и заявил, что был на мероприятии Ивлеевой из-за данного заранее обещания.

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      Нина Ташевская
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