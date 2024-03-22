Друг Пугачевой объяснил ее резкие высказывания в адрес Михайлова

Друг Пугачевой назвал ее оскорбления в адрес Михайлова эмоциональным выбросом

Друг эстрадной певицы Аллы Пугачевой, гитарист Александр Левшин, который проработал с ней 30 лет, объяснил резкие высказывания исполнительницы в адрес артиста Стаса Михайлова. Своим мнением он поделился в разговоре с «Московским комсомольцем».

Музыкант отметил, что фразы Примадонны, произнесенные с излишней эмоциональностью, не имеют ничего общего с действительностью.

Есть люди, которые, когда переживают и нервничают, отвечают раздраженно. Пугачева — умная, мудрая женщина, ей не двадцать лет. Просто она сейчас находится в семье: там не только муж, там двое детей. Мне кажется, что это чисто эмоциональный выброс Александр Левшин друг Аллы Пугачевой

Левшин добавил, что в период их сотрудничества Пугачева, «как и все нормальные люди», могла ругнуться, однако не позволяла себе переходить на личности. Гитарист также выразил предположение, в скором будущем исполнительница вернется в Россию, так как прилетела на родину несколько раз в прошлом году.

Ранее Пугачева резко ответила на критику Михайлова по поводу ее отъезда из России и обматерила коллегу. «Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — сказала она на видео.

Пугачева также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».