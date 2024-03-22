Двое россиян слили сотни номеров клиентов сотовой связи и попали под следствие

ФСБ разоблачила двух курганцев, сливших сотни номеров клиентов сотовой связи

В Курганской области сотрудники ФСБ возбудили дело против двух местных жителей, сливших сотни номеров клиентов сотовой связи. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным следствия, сотрудник салона сотовой связи получил в мессенджере предложение от неизвестных о передаче данных за деньги. Вместе с приятелем они передавали сообщникам скопированные из базы данных оператора списки абонентских номеров. После этого россиянами подключали платные услуги без их ведома. Всего зафиксировано более двухсот случаев изменения персональных данных.

Соучастники обвиняются по части 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой») УК РФ. Им грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Калмыкии суд приговорил 19-летнего жителя Калининграда к году исправительных работ за взлом аккаунта в социальной сети «ВКонтакте», который принадлежал 19-летнему жителю Элисты.