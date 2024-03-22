Экс-замминздрава Иркутской области уничтожила лекарства на 35 миллионов рублей

Экс-замминздрава Иркутской области задержана за превышение полномочий

Экс-замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая задержана за уничтожение лекарства для онкобольных на сумму более 35 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Barb Mash

Голенецкая подозревается в превышении должностных полномочий и халатности.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2019 года. Тогда подозреваемая как раз занимала пост заместителя министра здравоохранения региона. Она распорядилась без необходимости закупить 450 тысяч упаковок обезболивающего «Трамадол». Сумма покупки составила более 35 миллионов рублей. Спустя какое-то время срок годности лекарства истек и всю партию уничтожили. Материальный ущерб Иркутской области превысил 25 миллионов рублей.

Осенью 2022 года экс-глава Минздрава региона Яков Сандаков был задержан за получение взятки в размере семи миллионов рублей.